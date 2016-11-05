 Eskişehir Demir büktü: 1-0 – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Eskişehir Demir büktü: 1-0

    Eskişehir Demir büktü: 1-0

    TFF 1'inci Lig'de , sahasında 'a 1-0 mağlup oldu.

    24'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Erkan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına geldiği anda yerden pas vermek istedi. savunmasına çarpan topu tekrar önünde bulan Erkan'ın uzaktan sert vuruşu ağlara gitti: 0-1. 50'nci dakikada Adana Demirspor atağında Tevfik ceza sahasına girdi, vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
    67'nci dakikada 'un kazandığı köşe atışında ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Hakan'ın kafa şutu üstten az farkla auta çıktı.
    71'inci dakikada Eskişehirspor'un kazandığı köşe atışını kullanan Erkan'ın ceza sahasına ortasında Semih'in kafa şutunu kaleci Emrullah son anda kornere çeldi.
    90+3'üncü dakikada Adana Demirspor ceza sahası önünde topla buluşan Ngong'un sert şutu direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
    Karşılaşma Eskişehirspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

    STAT: 5 Ocak Fatih Terim
    HAKEMLER: Özgür Yankaya (x), Baki Tuncay Akkın (x), Mehmet Cem Hanoğlu (x)
    ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Göksu (xx), Onur (xx), Serkan (x), Oğuzhan (xx), Mehmet Taş (x), Servan (x), Berkay (x), Mustafa (x), Ozan (x) (Dk.79 Tufan x), Pote (xx) (Dk.46 Tevfik x)
    ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Kamil (xxx), Hakan (xx), Uğur (xx), Tarık (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.88 Aykut), Kaan (xx) (Dk.83 Ramazan), Ndong (xxx), Bruno (xxx), Erkan (xxxx), Semih (x) (Dk.72 Efoedu x)
    GOL: Dk.24 Erkan (Eskişehirspor)
    SARI KARTLAR: Göksu, Ozan İpek, Servan Taştan (Adana Demirspor), Uğur, Semih, Bruno (Eskişehirspor)

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:10
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