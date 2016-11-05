Eskişehir Demir büktü: 1-0
TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.
24'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Erkan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına geldiği anda yerden pas vermek istedi. Adana Demirspor savunmasına çarpan topu tekrar önünde bulan Erkan'ın uzaktan sert vuruşu ağlara gitti: 0-1. 50'nci dakikada Adana Demirspor atağında Tevfik ceza sahasına girdi, vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
67'nci dakikada Eskişehirspor'un kazandığı köşe atışında ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Hakan'ın kafa şutu üstten az farkla auta çıktı.
71'inci dakikada Eskişehirspor'un kazandığı köşe atışını kullanan Erkan'ın ceza sahasına ortasında Semih'in kafa şutunu kaleci Emrullah son anda kornere çeldi.
90+3'üncü dakikada Adana Demirspor ceza sahası önünde topla buluşan Ngong'un sert şutu direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma Eskişehirspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Özgür Yankaya (x), Baki Tuncay Akkın (x), Mehmet Cem Hanoğlu (x)
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Göksu (xx), Onur (xx), Serkan (x), Oğuzhan (xx), Mehmet Taş (x), Servan (x), Berkay (x), Mustafa (x), Ozan (x) (Dk.79 Tufan x), Pote (xx) (Dk.46 Tevfik x)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Kamil (xxx), Hakan (xx), Uğur (xx), Tarık (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.88 Aykut), Kaan (xx) (Dk.83 Ramazan), Ndong (xxx), Bruno (xxx), Erkan (xxxx), Semih (x) (Dk.72 Efoedu x)
GOL: Dk.24 Erkan (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Göksu, Ozan İpek, Servan Taştan (Adana Demirspor), Uğur, Semih, Bruno (Eskişehirspor)
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:10
- ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
Toplam 8
Yorum
HB Kardeş Manu yu kaç kez yendiniz. Bırak sen İngiltereyi, Kendine bak.RVP doğru söylemiş ve takıma dahil olmaya başlamış bundan sonra iş yapacaktır.Dostlara ve rakiplere duyurulur.
- Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
boşunaa hazırlanmayın boşuna yine aynı yenilen kadryu çıkarır semih sabri selçuk sevdasından vazgeçmez
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 26
Yorum
!!!! hala sabri semih selçuk hakan hala hala hala ısrar ısrar serdar linnes neden alındı madem hep bunlar oynucak bıktık ya gücünüz yasin e yeter cavandaya yeter linnese yeter sıkıysa kes bunları ama yemez her maç bunların yüzünden yeniliyoz ama fatura başkalaına kesiliyo bıktık artık
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