 Eskişehir, Adana Demirspor'u deplasmanda geçti – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Eskişehir, 'u deplasmanda geçti

    Eskişehir, Adana Demirspor'u deplasmanda geçti

    'in 10. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

    Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Servan Taştan (Dk. 65 Sercan Kaya), Mehmet Taş, Mustafa Durak, Pote (Dk. 46 Tevfik Köse), Ozan İpek (Dk. 79 Tufan Kelleci), Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Serkan Yanık

    Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 88 Aykut Akgün), Uğur İnceman, Ndong, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 84 Ramazan Övünç), Osman Tarık Çamdal, Semih Şentürk (Dk. 72 Ofoedu), Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Rosa

    Gol: Dk. 25 Erkan Zengin (Eskişehirspor)

    Sarı kartlar: Dk. 6 Uğur İnceman, Dk. 68 Semih Şentürk, Dk. 90+2 Rosa (Eskişehirspor), Dk. 26 Göksu Alhas, Dk. 27 Ozan İpek, Dk. 40 Servan Taştan (Adana Demirspor)

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:24
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