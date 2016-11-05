Eskişehir, Adana Demirspor'u deplasmanda geçti
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Servan Taştan (Dk. 65 Sercan Kaya), Mehmet Taş, Mustafa Durak, Pote (Dk. 46 Tevfik Köse), Ozan İpek (Dk. 79 Tufan Kelleci), Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Serkan Yanık
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 88 Aykut Akgün), Uğur İnceman, Ndong, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 84 Ramazan Övünç), Osman Tarık Çamdal, Semih Şentürk (Dk. 72 Ofoedu), Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Rosa
Gol: Dk. 25 Erkan Zengin (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Uğur İnceman, Dk. 68 Semih Şentürk, Dk. 90+2 Rosa (Eskişehirspor), Dk. 26 Göksu Alhas, Dk. 27 Ozan İpek, Dk. 40 Servan Taştan (Adana Demirspor)
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:24
- ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
Toplam 8
Yorum
HB Kardeş Manu yu kaç kez yendiniz. Bırak sen İngiltereyi, Kendine bak.RVP doğru söylemiş ve takıma dahil olmaya başlamış bundan sonra iş yapacaktır.Dostlara ve rakiplere duyurulur.
- Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
boşunaa hazırlanmayın boşuna yine aynı yenilen kadryu çıkarır semih sabri selçuk sevdasından vazgeçmez
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 26
Yorum
!!!! hala sabri semih selçuk hakan hala hala hala ısrar ısrar serdar linnes neden alındı madem hep bunlar oynucak bıktık ya gücünüz yasin e yeter cavandaya yeter linnese yeter sıkıysa kes bunları ama yemez her maç bunların yüzünden yeniliyoz ama fatura başkalaına kesiliyo bıktık artık
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