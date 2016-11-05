Denizli'de puanlar paylaşıldı
TFF 1. Lig’in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada İshak'ın ile yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşunda kaleci Zeki topu güçlükle kornere çeldi.
40. dakikada ceza sahası dışından Ziya'nın sert şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
43. dakikada kaleci Zeki'nin uzun pasında Ziya'nın kafayla indirdiği topla ceza sahasına giren Yasin kaleci Vukovic'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu. 1-0
49. dakikada Perovic'in sağ kanattan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ziya'nın şutunda Vukovic golü önledi.
65. dakikada Bülent'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Eray düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 1-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx
Denizlispor: Zeki x, Alperen xx, Cenk xx, Ömer Alp x, Burak x, Veli xx, İsmail x, Perovic xx, Ziya xx (Atakan dk. 88 ?), Barış xx, Yasin xxx (Kappel dk. 71 x)
Yedekler: Necati, Taha Can, Şevki, Anıl, Emre
Teknik Sorumlu: Namık Kemal Sarıyer
Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan x, Oğuz xx, Glumac xx, Bülent xx, İshak xx, Eray xxx, Mehmet xx (N'Dongala dk. 88 ?), Burak x (Oğuzhan dk. 89 ?), Foxi x (Nizamettin dk. 78 x), Bekamenga x
Yedekler: Atilla, Doğa, Uğur, Çağatay
Teknik Sorumlu: Can Cangök
Goller: Yasin (dk. 43) (Denizlispor), Eray (dk. 65) (Balıkesirspor)
Sarı kart: Ziya (Denizlispor)
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:48
- ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
Toplam 8
Yorum
HB Kardeş Manu yu kaç kez yendiniz. Bırak sen İngiltereyi, Kendine bak.RVP doğru söylemiş ve takıma dahil olmaya başlamış bundan sonra iş yapacaktır.Dostlara ve rakiplere duyurulur.
- Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
boşunaa hazırlanmayın boşuna yine aynı yenilen kadryu çıkarır semih sabri selçuk sevdasından vazgeçmez
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 26
Yorum
!!!! hala sabri semih selçuk hakan hala hala hala ısrar ısrar serdar linnes neden alındı madem hep bunlar oynucak bıktık ya gücünüz yasin e yeter cavandaya yeter linnese yeter sıkıysa kes bunları ama yemez her maç bunların yüzünden yeniliyoz ama fatura başkalaına kesiliyo bıktık artık
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