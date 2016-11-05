 Denizli'de puanlar paylaşıldı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Denizli'de puanlar paylaşıldı

    Denizli'de puanlar paylaşıldı

    TFF 1. Lig’in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.


    Maçtan dakikalar
    22. dakikada İshak'ın ile yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşunda kaleci Zeki topu güçlükle kornere çeldi.
    40. dakikada ceza sahası dışından Ziya'nın sert şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
    43. dakikada kaleci Zeki'nin uzun pasında Ziya'nın kafayla indirdiği topla ceza sahasına giren Yasin kaleci Vukovic'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu. 1-0
    49. dakikada Perovic'in sağ kanattan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ziya'nın şutunda Vukovic golü önledi.
    65. dakikada Bülent'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Eray düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 1-1

    Stat: Denizli Atatürk
    Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx
    Denizlispor: Zeki x, Alperen xx, Cenk xx, Ömer Alp x, Burak x, Veli xx, İsmail x, Perovic xx, Ziya xx (Atakan dk. 88 ?), Barış xx, Yasin xxx (Kappel dk. 71 x)
    Yedekler: Necati, Taha Can, Şevki, Anıl, Emre
    Teknik Sorumlu: Namık Kemal Sarıyer
    Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan x, Oğuz xx, Glumac xx, Bülent xx, İshak xx, Eray xxx, Mehmet xx (N'Dongala dk. 88 ?), Burak x (Oğuzhan dk. 89 ?), Foxi x (Nizamettin dk. 78 x), Bekamenga x
    Yedekler: Atilla, Doğa, Uğur, Çağatay
    Teknik Sorumlu: Can Cangök
    Goller: Yasin (dk. 43) (Denizlispor), Eray (dk. 65) (Balıkesirspor)
    Sarı kart: Ziya (Denizlispor)
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:48
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