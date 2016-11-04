 Seyirciyle yeneriz – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Seyirciyle yeneriz

    Seyirciyle yeneriz
    'nin hocası , Boluspor maçını seyinciyle kenetlenip kazanacaklarını belirterek, "Tüm hesaplarımızı 3 puan için yaptık. Süper Lig'e çıkmayı istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" dedi. Taraftara ise merdiven boşluğuna oturmamaları uyarısı geldi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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