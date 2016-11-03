Es-Es Demirspor’a hazır
Eskişehir teknik direktörü Alpay Özalan, Adana deplasmanında 3 puan sözü verdi.
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor'da teknik direktör Alpay Özalan, 4-1 kazandıkları Bandırma maçında elde edilen 3 puanın oyuncuların öz güveni ve motivasyonu açısından önem arz ettiğini kaydetti. Özalan deplasmandaki Adana Demirspor maçı için de, "Şampiyonluk hedefinde ciddi rakiplerimizden bir tanesi. Arzu ve isteğimiz iyi olduğu ve oyun disiplininden kopmadığımız zaman daha farklı bir takım izlettirdiğimize inanıyorum. Bu maça ciddi bir şekilde çıkacağız ve 3 puanı almaya çalışacağız" dedi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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isminiz Sezonu kapatsin
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