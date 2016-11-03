 Es-Es Demirspor’a hazır – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Es-Es Demirspor’a hazır

    Es-Es Demirspor’a hazır

    Eskişehir teknik direktörü , Adana deplasmanında 3 puan sözü verdi.

    'in şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor'da teknik direktör Alpay Özalan, 4-1 kazandıkları Bandırma maçında elde edilen 3 puanın oyuncuların öz güveni ve motivasyonu açısından önem arz ettiğini kaydetti. Özalan deplasmandaki Adana Demirspor maçı için de, "Şampiyonluk hedefinde ciddi rakiplerimizden bir tanesi. Arzu ve isteğimiz iyi olduğu ve oyun disiplininden kopmadığımız zaman daha farklı bir takım izlettirdiğimize inanıyorum. Bu maça ciddi bir şekilde çıkacağız ve 3 puanı almaya çalışacağız" dedi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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