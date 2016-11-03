 Adana’dan hakem tepkisi – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Adana’dan hakem tepkisi

    Adana’dan hakem tepkisi
    Başkanı , Ümraniye maçında yaşadıklarını iddia ettiği hakem hatalarına tepki gösterdi. Sözlü, "Kazanmış olsak 3'te 3 yapmış olacağız ve eksi puanlarımızı telafi edecektik" dedi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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