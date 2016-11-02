Beşiktaş’ın efsane ismi Feyyaz Uçar Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu.
Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Beşiktaş ve Milli Takımın eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Bandırmaspor ile bugün sözleşme imzaladı. Uçar, İsmail Ertekin'den boşalan Teknik Direktör koltuğuna oturdu. Bandırmaspor binası önünde taraftarlarca karşılanan Feyyaz'a Bandırmaspor atkısı hediye edildi. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, bugün öğle saatlerinde Feyyaz hoca ile görüştüklerini ve ardından imza için Bandırma'ya davet ettiklerini söyledi.
İmza töreninde konuşan Feyyaz Uçar 'da Bandırmaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle dedi:
"Şampiyon bir hocadan görev devralıyorum. İnşallah hep birlikte güzel günler yaşayacağız. Yönetimde uygun görürse bu hafta takımın başında olmayı istiyorum."
Başkan Elmastaş, "Giresun maçına hocamız ile çıkacağız" diyerek taraftara müjdeyi verdi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:00
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hukkk furbol diyen bir adamın tek başına o kadar kelime yazması bile bir mucize.
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FB 07 BUGÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN AZİZ BAŞKANIM DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN DÜNDE BENİM DOGUM GÜNÜMDÜ YANİ TÜM AKREPLERN DOGUM GÜNÜ KUTLU OLSUN SAYIN BAŞKANIM SENDEN BİR RİCAMIZ VAR ARTIK ALİ KOCA BIRAK SEN GÖREVİNİ LAİLİYLA YAPTIN ARTIK EMEKLİ OL YARUN YENİ BİR SAYFA ACALIM STATDA ANOS ETDİR MACDAN ÖNCE ALİKOCU DESTEKLE TÜRBÜNLER SENİ ALIKIŞLARLA UĞURLASIN MACIDA ALDIKMI ÖNÜMÜZ AÇILIR
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Akdeniz07 almayin artik 29 üstü oyuncu yeter
Feyyaz Uçar Bandırmaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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