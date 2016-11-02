Feyyaz Uçar Bandırmaspor’da

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Beşiktaş ve Milli Takımın eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Bandırmaspor ile bugün sözleşme imzaladı. Uçar, İsmail Ertekin'den boşalan Teknik Direktör koltuğuna oturdu. Bandırmaspor binası önünde taraftarlarca karşılanan Feyyaz'a Bandırmaspor atkısı hediye edildi. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, bugün öğle saatlerinde Feyyaz hoca ile görüştüklerini ve ardından imza için Bandırma'ya davet ettiklerini söyledi.



İmza töreninde konuşan Feyyaz Uçar 'da Bandırmaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle dedi:



"Şampiyon bir hocadan görev devralıyorum. İnşallah hep birlikte güzel günler yaşayacağız. Yönetimde uygun görürse bu hafta takımın başında olmayı istiyorum."



Başkan Elmastaş, "Giresun maçına hocamız ile çıkacağız" diyerek taraftara müjdeyi verdi.