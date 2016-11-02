 Denizlispor’a şok – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’a şok

    Denizlispor’a şok
    Geçen hafta 241 bin euro alacağı olan eski futbolcusu Sylla ile son dakikada uzlaşan , bu kez yakalandı! Yeşil-siyahlılar, eski oyuncularından Dimov'a 22 Ekim'e kadar 56 bin 375 euro ödemediği için 'dan 2 dönem transfer yasağı aldı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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