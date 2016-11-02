Denizlispor’a şok
Geçen hafta 241 bin euro alacağı olan eski futbolcusu Sylla ile son dakikada uzlaşan Denizlispor, bu kez yakalandı! Yeşil-siyahlılar, eski oyuncularından Dimov'a 22 Ekim'e kadar 56 bin 375 euro ödemediği için FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı aldı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Denizlispor’a şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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