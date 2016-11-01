 Zirveyi bırakmayız – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Zirveyi bırakmayız

    Zirveyi bırakmayız

    Yeni Malatya Teknik Direktörü “Zirvede kalıcı olmak zor ama biz zoru başarıp hedefimize emin adımlarla koşacağız” diye konuştu.

    Yeni Malatya'nın liderlik keyfi sürüyor. Oynadığı 9 maçta sadece Altınordu'ya mağlup olan Yeni Malatya sezona deplasmanda 3-1'lik Mersin İY. galibiyetiyle başladı. Malatya temsilcisi, ligde sadece 5. haftada Altınordu'ya 1-0 yenildi. Sarı-siyahlılar en son Elazığspor deplasmanında Sinan'ın son dakika golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

    9 MAÇTA 7 GALİBİYET
    Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor, ligde 9 maçta 7 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgi aldı. Teknik direktör Buz, "Zirveyi bırakmayacağız. Çok çalışıp her maça final gibi çıkıp hedefimize emin adımlarla koşmak istiyoruz" dedi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:40
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