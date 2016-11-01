Zirveyi bırakmayız

Yeni Malatya Teknik Direktörü İrfan Buz “Zirvede kalıcı olmak zor ama biz zoru başarıp hedefimize emin adımlarla koşacağız” diye konuştu.

Yeni Malatya'nın liderlik keyfi sürüyor. Oynadığı 9 maçta sadece Altınordu'ya mağlup olan Yeni Malatya sezona deplasmanda 3-1'lik Mersin İY. galibiyetiyle başladı. Malatya temsilcisi, ligde sadece 5. haftada Altınordu'ya 1-0 yenildi. Sarı-siyahlılar en son Elazığspor deplasmanında Sinan'ın son dakika golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.



9 MAÇTA 7 GALİBİYET

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor, ligde 9 maçta 7 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgi aldı. Teknik direktör Buz, "Zirveyi bırakmayacağız. Çok çalışıp her maça final gibi çıkıp hedefimize emin adımlarla koşmak istiyoruz" dedi.