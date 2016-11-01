Zirveyi bırakmayız
Yeni Malatya Teknik Direktörü İrfan Buz “Zirvede kalıcı olmak zor ama biz zoru başarıp hedefimize emin adımlarla koşacağız” diye konuştu.
Yeni Malatya'nın liderlik keyfi sürüyor. Oynadığı 9 maçta sadece Altınordu'ya mağlup olan Yeni Malatya sezona deplasmanda 3-1'lik Mersin İY. galibiyetiyle başladı. Malatya temsilcisi, ligde sadece 5. haftada Altınordu'ya 1-0 yenildi. Sarı-siyahlılar en son Elazığspor deplasmanında Sinan'ın son dakika golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
9 MAÇTA 7 GALİBİYET
Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor, ligde 9 maçta 7 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgi aldı. Teknik direktör Buz, "Zirveyi bırakmayacağız. Çok çalışıp her maça final gibi çıkıp hedefimize emin adımlarla koşmak istiyoruz" dedi.
9 MAÇTA 7 GALİBİYET
Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor, ligde 9 maçta 7 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgi aldı. Teknik direktör Buz, "Zirveyi bırakmayacağız. Çok çalışıp her maça final gibi çıkıp hedefimize emin adımlarla koşmak istiyoruz" dedi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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