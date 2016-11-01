 Ş.Urfa sıkıntılı – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Ş.Urfa sıkıntılı

    Ş.Urfa sıkıntılı
    TFF 1. Lig'de 9. haftayı Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kapatan Şanlıurfa, 4 maçtır galip gelemiyor. Şanlıurfa evinde oynadığı Ümraniye ve Bandırma maçları dışında galibiyet alamadı. 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 11. sırada kaldı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:38
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