Ş.Urfa sıkıntılı

TFF 1. Lig'de 9. haftayı Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kapatan Şanlıurfa, 4 maçtır galip gelemiyor. Şanlıurfa evinde oynadığı Ümraniye ve Bandırma maçları dışında galibiyet alamadı. 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 11. sırada kaldı.