 Sivas seri peşinde – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Sivas seri peşinde

    Sivas seri peşinde

    Teknik direktör , “’u hakkettiği lige çıkaracağız Manisa maçında alınan üç puan bir seri başlangıcı olacak” diye konuştu.

    'da Manisa galibiyeti ile yüzler gülüyor. Manisa önünde alınan üç puanın ilk deplasman galibiyeti olduğuna dikkat çeken teknik direktör Mesut Bakkal, "Bu galibiyetleri seri haline getirmeliyiz. Manisa maçı bizim için büyük önem taşıyordu. Şampiyonluğa oynayan takımların böyle maçları kazanması gerekir. Biz de kazandık" dedi.

    İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ
    Hak ettikleri yere gelmek için her maça kazanma hedefiyle çıktıklarını anlatan Bakkal, şöyle konuştu: "Biz, hak ettiğimiz lige dönmek istiyoruz. İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Bu da bizim açımızdan çok sevindirici, Sivasspor olarak çıkışımız devam ediyor. Bu takım hak ettiği lige tekrar dönecektir."

    14 PUAN İLE BEŞİNCİ SIRADA
    Sivasspor, Bakkal yönetiminde ligde evinde Altınordu'yu 2-1, Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar deplasmanmaçlarında Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı, Manisaspor'u da 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Bakkal yönetiminde son 4 maçta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi puanını 14'e çıkarıp 5. sıraya oturdu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:37
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