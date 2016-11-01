Sivas seri peşinde
Teknik direktör Mesut Bakkal, “Sivasspor’u hakkettiği lige çıkaracağız Manisa maçında alınan üç puan bir seri başlangıcı olacak” diye konuştu.
Sivasspor'da Manisa galibiyeti ile yüzler gülüyor. Manisa önünde alınan üç puanın ilk deplasman galibiyeti olduğuna dikkat çeken teknik direktör Mesut Bakkal, "Bu galibiyetleri seri haline getirmeliyiz. Manisa maçı bizim için büyük önem taşıyordu. Şampiyonluğa oynayan takımların böyle maçları kazanması gerekir. Biz de kazandık" dedi.
İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ
Hak ettikleri yere gelmek için her maça kazanma hedefiyle çıktıklarını anlatan Bakkal, şöyle konuştu: "Biz, hak ettiğimiz lige dönmek istiyoruz. İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Bu da bizim açımızdan çok sevindirici, Sivasspor olarak çıkışımız devam ediyor. Bu takım hak ettiği lige tekrar dönecektir."
14 PUAN İLE BEŞİNCİ SIRADA
Sivasspor, Bakkal yönetiminde ligde evinde Altınordu'yu 2-1, Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar deplasmanmaçlarında Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı, Manisaspor'u da 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Bakkal yönetiminde son 4 maçta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi puanını 14'e çıkarıp 5. sıraya oturdu.
İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ
Hak ettikleri yere gelmek için her maça kazanma hedefiyle çıktıklarını anlatan Bakkal, şöyle konuştu: "Biz, hak ettiğimiz lige dönmek istiyoruz. İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Bu da bizim açımızdan çok sevindirici, Sivasspor olarak çıkışımız devam ediyor. Bu takım hak ettiği lige tekrar dönecektir."
14 PUAN İLE BEŞİNCİ SIRADA
Sivasspor, Bakkal yönetiminde ligde evinde Altınordu'yu 2-1, Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar deplasmanmaçlarında Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı, Manisaspor'u da 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Bakkal yönetiminde son 4 maçta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi puanını 14'e çıkarıp 5. sıraya oturdu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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