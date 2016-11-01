 Manisa 6 maçtır yok – Fotomaç – 01 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    6 maçtır yok

    Manisa 6 maçtır yok
    ligde ard arda oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Ligde 8 maçı kazanamayan 10. hafta maçında Cuma günü Mersin İY'na konuk olacak olan Manisa bu maçı kazanıp şeytanın bacağını kırmak istiyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa 6 maçtır yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.