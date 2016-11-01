Göz-Göz tekledi
Özgür Can’ın şok golüne Jahovic ile hemen karşılık veren Göztepe, ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Giresun karşısında 3 puanı getirecek golü bulamadı.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, Giresun deplasmanında fırsat tepti... Henüz ikinci dakikada Özgür Can Özcan'ın şok golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, 19'da Jahovic ile skora denge getirdi. Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında Özgür Yılmaz'ın çift sarıdan kızarmasıyla 10 kişi kaldı.
KALECİLERİ GEÇEMEDİLER
İkinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında 3 puanı kovalayan Göztepe, kaleci Eser'i geçemedi. Eksik olmasına rağmen seyircisinin desteğiyle maçta dengeyi kuran Giresunspor forvetleri de Günay'ın başarılı performası karşısında galibiyet golünü bulamadı. Göztepe'den Gökhan Karadeniz, 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
BURUK: HAK ETMEDİK
Göztepe'nin teknik patronu Okan Buruk, tahmin ettikleri gibi maçın zor geçtiğini belirterek şöyle konuştu: Rakip kazanmayı bizden daha çok istedi. Bazı oyuncularımın performansı düşüktü. Böyle olunca da kazanmayı hak eden bir oyun sergileyemedik.
KALECİLERİ GEÇEMEDİLER
İkinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında 3 puanı kovalayan Göztepe, kaleci Eser'i geçemedi. Eksik olmasına rağmen seyircisinin desteğiyle maçta dengeyi kuran Giresunspor forvetleri de Günay'ın başarılı performası karşısında galibiyet golünü bulamadı. Göztepe'den Gökhan Karadeniz, 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
BURUK: HAK ETMEDİK
Göztepe'nin teknik patronu Okan Buruk, tahmin ettikleri gibi maçın zor geçtiğini belirterek şöyle konuştu: Rakip kazanmayı bizden daha çok istedi. Bazı oyuncularımın performansı düşüktü. Böyle olunca da kazanmayı hak eden bir oyun sergileyemedik.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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