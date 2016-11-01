 Göz-Göz tekledi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Göz-Göz tekledi

    Göz-Göz tekledi

    Özgür Can’ın şok golüne Jahovic ile hemen karşılık veren , ikinci yarıyı 10 kişi oynayan karşısında 3 puanı getirecek golü bulamadı.

    TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren , Giresun deplasmanında fırsat tepti... Henüz ikinci dakikada Özgür Can Özcan'ın şok golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, 19'da Jahovic ile skora denge getirdi. Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında Özgür Yılmaz'ın çift sarıdan kızarmasıyla 10 kişi kaldı.

    KALECİLERİ GEÇEMEDİLER
    İkinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında 3 puanı kovalayan Göztepe, kaleci Eser'i geçemedi. Eksik olmasına rağmen seyircisinin desteğiyle maçta dengeyi kuran Giresunspor forvetleri de Günay'ın başarılı performası karşısında galibiyet golünü bulamadı. Göztepe'den Gökhan Karadeniz, 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    BURUK: HAK ETMEDİK
    Göztepe'nin teknik patronu Okan Buruk, tahmin ettikleri gibi maçın zor geçtiğini belirterek şöyle konuştu: Rakip kazanmayı bizden daha çok istedi. Bazı oyuncularımın performansı düşüktü. Böyle olunca da kazanmayı hak eden bir oyun sergileyemedik.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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