Es-Es kendine geldi
Yardımcı antrenör Tansu Yaan , “Bu maçı kazanmamız camiamız için önemli bilerek oynadık ve Bandırmaspor’u’u farklı yendik” diye konuştu.
Göztepe maçı sonrası hükmen yenik ilan edilip 3 puanı silinen Eskişehirspor'da Bandırmaspor galibiyeti büyük moral oldu. Yardımcı antrenörü Tansu Yaan, 4-1 kazandıkları Bandırmaspor maçı için, "Bu maç öncesinde öncesinde rakibi iyi analiz ettik. Galibiyete ulaşmamızdaki en büyük etken bu" diye konuştu. Maç öncesinde camianın üzerindeki stresi atması için kazanmalarının ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilerek maça çıktıklarını belirten Yaan, sözlerini şöyle tamamladı: Hocamız maçın başında baskılı oynamamızı istemişti. Biz de öyle yapıp kazandık. Galibiyeti camiaya hediye ediyoruz.
ES-ES'TE SEMİH ŞENTÜRK FIRTINASI ESTİ
Eskişehir'de Bandırma maçında 3 gol birden atan Semih Şentürk fırtınası konuşuluyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu takımının 4-1 kazandığı maçta tam 3 gol birden atarken oynadığı futbol ile de taraftarlarının kalbinde taht kurdu. Nöbetçi golcü ligde 8 gole ulaştı.
ES-ES'TE SEMİH ŞENTÜRK FIRTINASI ESTİ
Eskişehir'de Bandırma maçında 3 gol birden atan Semih Şentürk fırtınası konuşuluyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu takımının 4-1 kazandığı maçta tam 3 gol birden atarken oynadığı futbol ile de taraftarlarının kalbinde taht kurdu. Nöbetçi golcü ligde 8 gole ulaştı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Es-Es kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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