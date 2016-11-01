 Es-Es kendine geldi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Es-Es kendine geldi

    Es-Es kendine geldi

    Yardımcı antrenör , “Bu maçı kazanmamız camiamız için önemli bilerek oynadık ve Bandırmaspor’u’u farklı yendik” diye konuştu.

    Göztepe maçı sonrası hükmen yenik ilan edilip 3 puanı silinen Eskişehirspor'da Bandırmaspor galibiyeti büyük moral oldu. Yardımcı antrenörü Tansu Yaan, 4-1 kazandıkları Bandırmaspor maçı için, "Bu maç öncesinde öncesinde rakibi iyi analiz ettik. Galibiyete ulaşmamızdaki en büyük etken bu" diye konuştu. Maç öncesinde camianın üzerindeki stresi atması için kazanmalarının ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilerek maça çıktıklarını belirten Yaan, sözlerini şöyle tamamladı: Hocamız maçın başında baskılı oynamamızı istemişti. Biz de öyle yapıp kazandık. Galibiyeti camiaya hediye ediyoruz.

    ES-ES'TE SEMİH ŞENTÜRK FIRTINASI ESTİ
    Eskişehir'de Bandırma maçında 3 gol birden atan fırtınası konuşuluyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu takımının 4-1 kazandığı maçta tam 3 gol birden atarken oynadığı futbol ile de taraftarlarının kalbinde taht kurdu. Nöbetçi golcü ligde 8 gole ulaştı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:41
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