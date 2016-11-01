 Bolu hedefi vuracak – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Bolu hedefi vuracak

    Bolu hedefi vuracak
    Başkanı Necip Çarıkçı, takımına güveniyor. Çarıkçı "Özelikle bu sene kafamızdan play-off'a kalmak geçti. Onun için hedefimizden sapmadık. Şu anda planladığımız şekilde gidiyoruz. Öncelikle ilk 6 hedefimizin içindeyiz. Biz bu sezon hedefimizi vuracağız" diye konuştu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:44
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