Bolu hedefi vuracak
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, takımına güveniyor. Çarıkçı "Özelikle bu sene kafamızdan play-off'a kalmak geçti. Onun için hedefimizden sapmadık. Şu anda planladığımız şekilde gidiyoruz. Öncelikle ilk 6 hedefimizin içindeyiz. Biz bu sezon hedefimizi vuracağız" diye konuştu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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