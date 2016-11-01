 Bandırmaspor’da Ertekin istifa etti – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ’da Ertekin istifa etti

    Bandırmaspor’da Ertekin istifa etti
    'un üst üste aldığı başarısız sonuçlardan sonra teknik direktörü , istifa etti. Ertekin, "Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu destekle geçen yıl büyük bir başarı elde ettik ama şu anda ne yazık ki başarısız bir tablo var. Bunun sorumluluğunu üstlenmek zorundayım" dedi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:42
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