Bandırmaspor’da Ertekin istifa etti
Bandırmaspor'un üst üste aldığı başarısız sonuçlardan sonra teknik direktörü İsmail Ertekin, istifa etti. Ertekin, "Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu destekle geçen yıl büyük bir başarı elde ettik ama şu anda ne yazık ki başarısız bir tablo var. Bunun sorumluluğunu üstlenmek zorundayım" dedi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Bandırmaspor’da Ertekin istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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