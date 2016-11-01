 Bal-Kes en golcü takım – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Bal-Kes en golcü takım

    Bal-Kes en golcü takım
    TFF 1. Lig'in en golcü takımı Balıkesirspor oldu. Ligin son 3 haftasında attığı 10 gol ile 18 gole ulaşan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök, "Takımda çok karekterli oyuncularımız var. Hepsine çok güveniyorum. Başaracağız" dedi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:40
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