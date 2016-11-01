Bal-Kes en golcü takım

TFF 1. Lig'in en golcü takımı Balıkesirspor oldu. Ligin son 3 haftasında attığı 10 gol ile 18 gole ulaşan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök, "Takımda çok karekterli oyuncularımız var. Hepsine çok güveniyorum. Başaracağız" dedi.