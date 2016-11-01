Bal-Kes en golcü takım
TFF 1. Lig'in en golcü takımı Balıkesirspor oldu. Ligin son 3 haftasında attığı 10 gol ile 18 gole ulaşan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök, "Takımda çok karekterli oyuncularımız var. Hepsine çok güveniyorum. Başaracağız" dedi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Bal-Kes en golcü takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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