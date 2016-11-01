 Amutu bu hafta yok – Fotomaç – 01 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    bu hafta yok

    Amutu bu hafta yok
    'da Elazığspor ile oynanan maçta takımının ilk golüne imza atan Nijeryalı forvet oyuncusu Amutu'dan kötü haber geldi. Elazığ-spor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı oyuncunun bu haftaki Ümraniye maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Amutu bu hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.