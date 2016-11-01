 Altınordu serisi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    serisi

    Altınordu serisi

    Ege derbisinde ’u ağırlayan İzmir temsilcisi, evinde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Horoz’da Kerem Can Akyüz kırmızı kart gördü.

    evinde geçit vermiyor... İzmir temsilcisi, Ege derbisinde ağırladığı 'u Umut Sözen ve Sinan Osmanoğlu'nun golleriyle yenerek seyircisi önünde 3. haftayı da kayıpsız geçti: 2-1. İlk yarıyı 2-0 yenik kapayan ve ikinci yarıda Barış ile tek gol bulan Denizlispor'da, Kerem Can Akyüz, 88. dakikada ikinci sarıdan kızararak takımını 10 kişi bıraktı.

    'KAZANMA ALIŞKANLIĞI'
    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu galibiyetler, kazanma alışkanlığı açısından önemli" dedi. Özellikle hızlı forvetlere sahip olduklarını belirten Eroğlu, "3 haftadır iç sahada kazanıyoruz. Tırmanışımız sürecek" diye konuştu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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