Altınordu serisi
Ege derbisinde Denizlispor’u ağırlayan İzmir temsilcisi, evinde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Horoz’da Kerem Can Akyüz kırmızı kart gördü.
Altınordu evinde geçit vermiyor... İzmir temsilcisi, Ege derbisinde ağırladığı Denizlispor'u Umut Sözen ve Sinan Osmanoğlu'nun golleriyle yenerek seyircisi önünde 3. haftayı da kayıpsız geçti: 2-1. İlk yarıyı 2-0 yenik kapayan ve ikinci yarıda Barış ile tek gol bulan Denizlispor'da, Kerem Can Akyüz, 88. dakikada ikinci sarıdan kızararak takımını 10 kişi bıraktı.
'KAZANMA ALIŞKANLIĞI'
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu galibiyetler, kazanma alışkanlığı açısından önemli" dedi. Özellikle hızlı forvetlere sahip olduklarını belirten Eroğlu, "3 haftadır iç sahada kazanıyoruz. Tırmanışımız sürecek" diye konuştu.
'KAZANMA ALIŞKANLIĞI'
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu galibiyetler, kazanma alışkanlığı açısından önemli" dedi. Özellikle hızlı forvetlere sahip olduklarını belirten Eroğlu, "3 haftadır iç sahada kazanıyoruz. Tırmanışımız sürecek" diye konuştu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Altınordu serisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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