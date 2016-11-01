2 dönem transfer yasağı!
Geçen hafta 241 bin Euro alacağı bulunan eski futbolcusu Norman Sylla ile son dakikada uzlaşarak 6 puan silme cezasından kurtulan Denizlispor, bu defa yakalandı.
BEKLEYEN DOSYALAR
Denizliispor, Sylla'nın borcundan kaynaklanan tehlikeyi tam anlamıyla atlatamadı. Yeşil siyahlı kulübün yine eski futbolculardan Bayram Fatai'nin dosyası da bekliyor. Sylla'ya geçen hafta 100 bin Euro ödeyip, kalan 141 bin Euro için süre isteyen yönetim, Fransız futbolcunun parasını hafta sonuna kadar ödemediği takdirde yine yaptırımla karşı karşıya kalacak. 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında forma giyen Makedon Fetai'ye de 190 bin Euro borcu bulunan Denizlispor'un bu dosyayı kapatıp puan silme cezasından kurtulabilmesi için aralık ayına kadar bu parayı ödemesi gerekiyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:29
- Seni çok geç tanıdım
Toplam 13
Yorum
www masallah masallah daha ne kadar bekliyecektin?sen antremanlarda bulunmayip memleketine gidersen süre uzar,,bak saliht var söyliyeyimde unutma.
- Akyazı’da ilk horon
Toplam 2
Yorum
....... LİGTE ZATEN TEPİYORSUNUZ HORONU. OLMAMASI GEREKEN BELEŞ STADTA DÜNYA ŞAMPİYONUDA OLURSUNUZ.
- Fırsat bu fırsat
Toplam 11
Yorum
.......... TOLGA YOKKEN HADİ GİR ON BİERE OYNA BAŞAK ŞEHİRE KARŞI. PARSELLE SAHAYI GÖSTER BAŞARIYI ON BİRİN TAPUSUNU AL DE JONG. BU YİĞİTLİĞİ YAPTA BİZDE SENİ ÇILGINCA ALKIŞLAYALIM. BEKLİYORUZ BU İSTEK VE BAŞARINI. İNŞALLAH YAPARSIN. ALLAHTA YARDIMCIN OLSUN
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