 2 dönem transfer yasağı! – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    2 dönem transfer yasağı!

    2 dönem transfer yasağı!

    Geçen hafta 241 bin Euro alacağı bulunan eski futbolcusu Norman Sylla ile son dakikada uzlaşarak 6 puan silme cezasından kurtulan Denizlispor, bu defa yakalandı.

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Kurulu, halen Manisaspor'da forma giyen Bulgar stoper Daniel Dimov'un geçen sezondan kalan 56 bin 375 Euro alacağını 22 Ekim tarihine kadar ödemeyen yeşil siyahlı kulübe 2 dönem transfer yasağı koydu. Denizlispor yasak nedeniyle bu sezon devre arasında ve önümüzdeki sezon başında kadrosuna takviye yapamayacak.

    BEKLEYEN DOSYALAR

    Denizliispor, Sylla'nın borcundan kaynaklanan tehlikeyi tam anlamıyla atlatamadı. Yeşil siyahlı kulübün yine eski futbolculardan Bayram Fatai'nin dosyası da bekliyor. Sylla'ya geçen hafta 100 bin Euro ödeyip, kalan 141 bin Euro için süre isteyen yönetim, Fransız futbolcunun parasını hafta sonuna kadar ödemediği takdirde yine yaptırımla karşı karşıya kalacak. 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında forma giyen Makedon Fetai'ye de 190 bin Euro borcu bulunan Denizlispor'un bu dosyayı kapatıp puan silme cezasından kurtulabilmesi için aralık ayına kadar bu parayı ödemesi gerekiyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:29
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