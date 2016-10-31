 Göz Göz 3’te 3 peşinde – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Göz Göz 3’te 3 peşinde

    Göz Göz 3’te 3 peşinde
    TFF 1. Lig'de Eskişehir karşısında 3-0 hükmen galip ilan edilen , bugün Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör , "Deplasmanda son iki maçı kayıp vermeden tamamladık. Giresunspor'u da yenecek güçteyiz. Zirveden uzaklaşmak istemiyoruz" dedi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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