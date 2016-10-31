 Eskişehirspor’da Semih şov – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ’da Semih şov

    Eskişehirspor’da Semih şov

    maçı sonrası hükmen mağlup ilan edilip, 3 puanı da silinen Es Es, ‘Nöbetçi golcü Semih’in hat-trick yaptığı maçta ’yı 4-1’le geçip moral buldu.

    TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından , olaylı maçının yaralarını karşısında bir nebze olsun sardı. Yeni stadı yetişmediği için Ankara'da Osmanlı Stadı'nda Bandırma'yı konuk eden kırmızı-siyahlılar, F.Bahçe'de 'Nöbetçi Golcü' lakabını alan Semih Şentürk'ün müthiş futbolunu 3 golle süslediği maçtan 4-1 galip ayrıldı. 33 yaşındaki tecrübeli yıldız, hat-trick sonrası TFF 1.Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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