Eskişehirspor’da Semih şov
Göztepe maçı sonrası hükmen mağlup ilan edilip, 3 puanı da silinen Es Es, ‘Nöbetçi golcü Semih’in hat-trick yaptığı maçta Bandırma’yı 4-1’le geçip moral buldu.
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor, olaylı Göztepe maçının yaralarını Bandırma karşısında bir nebze olsun sardı. Yeni stadı yetişmediği için Ankara'da Osmanlı Stadı'nda Bandırma'yı konuk eden kırmızı-siyahlılar, F.Bahçe'de 'Nöbetçi Golcü' lakabını alan Semih Şentürk'ün müthiş futbolunu 3 golle süslediği maçtan 4-1 galip ayrıldı. 33 yaşındaki tecrübeli yıldız, hat-trick sonrası TFF 1.Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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