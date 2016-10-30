Zirve Malatya’nın

Yeni Malatya lider gittiği Elazığ’da unvanını korudu. Son yarım saati 10 kişi oynayan İrfan Buz’un öğrencileri, Sinan Özkan’ın uzatma dakikalarında attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1. Lig'de zirvenin sahibi değişmedi... Yeni Malatyaspor, Elazığ deplasmanından da zaferle ayrılmayı başardı. Maça hızlı başlayan taraf konuk ekipti. 4. dakikada Amutu'nun golüyle öne geçen Malatyaspor, ilk yarıda birçok fırsatı da kaçırdı. Elazığspor 45'te Ömer Yıldız ile skoru eşitledi. İkinci yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 58. dakikasında kırmızı kart gören Burak Solakel, Malatya'yı bir kişi eksik bıraktı. 10 kişi oynamasına rağmen pozisyonlara giren Doğu ekibi, 90+3'te Sinan Özkan'ın golüyle 3 puana ulaştı, zirvedeki yerini korumayı başardı.