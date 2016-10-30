 Yiğido iddialı konuştu – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Yiğido iddialı konuştu

    Yiğido iddialı konuştu
    Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ilk kez bu kadar iddialı konuştu: "Sivasspor'un asıl yeri Süper Lig. Ya çıkacağız ya da çıkacağız. 1. Lig'de çalışmayı düşünmüyordum ama Sivas'ın yeri bende çok farklı. Sezon sonunda da hedefimize ulaşacağız."
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
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