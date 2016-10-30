Yiğido iddialı konuştu

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ilk kez bu kadar iddialı konuştu: "Sivasspor'un asıl yeri Süper Lig. Ya çıkacağız ya da çıkacağız. 1. Lig'de çalışmayı düşünmüyordum ama Sivas'ın yeri bende çok farklı. Sezon sonunda da hedefimize ulaşacağız."