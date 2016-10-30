 Bolu’dan müthiş dönüş – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Bolu’dan müthiş dönüş

    Bolu’dan müthiş dönüş
    TFF 1. Lig'de günün ilk maçı Bolu'da oynandı. Taraftarı önünde Gaziantep Belediye'yi konuk eden Boluspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi geriye düşmesine rağmen Santos'un golleriyle zafere uzandı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
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