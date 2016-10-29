 Holigandan tahsilat – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Holigandan tahsilat

    Holigandan tahsilat
    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, tatil edilen ve Eskişehirspor'un hükmen mağlup ilan edildiği olaylı maçta 30 bin TL ceza almalarına yol açan bu olayları çıkaranları mahkemeye verip, cezayı da bu kişilerden tazmin etmek için hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı. Sepil, olayları çıkaran holiganların Göztepe'nin gerçek taraftarını rahatsız ettiğini belirtti.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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