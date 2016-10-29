Holigandan tahsilat
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, tatil edilen ve Eskişehirspor'un hükmen mağlup ilan edildiği olaylı maçta 30 bin TL ceza almalarına yol açan bu olayları çıkaranları mahkemeye verip, cezayı da bu kişilerden tazmin etmek için hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı. Sepil, olayları çıkaran holiganların Göztepe'nin gerçek taraftarını rahatsız ettiğini belirtti.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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