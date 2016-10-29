Es Es Ankara’da
TFF 1. Lig'de Eskişehir ile Bandırma maçı, Ankara'da. Atatürk Stadyumu'na Giresun maçıyla veda eden Es Es yeni stadında oynamak için başvurmuştu. Ancak TFF, Osmanlı Stadı'nda oynanmasına karar verdi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Es Es Ankara’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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