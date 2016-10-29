Demirspor 3’te 3 peşinde
Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, 3 puanlarının silinmesin rağmen iddialı konuştu ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Sözlü, "Hedeflerimizde sapma yok. Adana Demirspor'un hedefi şampiyonluktur. Takımımız, Engin hocayla birlikte güzel bir çıkış yakaladı. Ümraniyespor maçını da kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Demirspor 3’te 3 peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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