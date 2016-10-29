Demirspor 3’te 3 peşinde

Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, 3 puanlarının silinmesin rağmen iddialı konuştu ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Sözlü, "Hedeflerimizde sapma yok. Adana Demirspor'un hedefi şampiyonluktur. Takımımız, Engin hocayla birlikte güzel bir çıkış yakaladı. Ümraniyespor maçını da kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.