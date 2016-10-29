 Demirspor 3’te 3 peşinde – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Demirspor 3’te 3 peşinde

    Demirspor 3’te 3 peşinde
    Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, 3 puanlarının silinmesin rağmen iddialı konuştu ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Sözlü, "Hedeflerimizde sapma yok. Adana Demirspor'un hedefi şampiyonluktur. Takımımız, Engin hocayla birlikte güzel bir çıkış yakaladı. Ümraniyespor maçını da kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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