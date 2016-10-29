 -22 de verseler... – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    -22 de verseler...

    -22 de verseler...
    Elazığspor'da -12 puan cezanın şoku yaşanırken, camiadan destek yağıyor. Teknik direktör Ogün Temizkanoğlu, "Bu süreçte ayakta kalmasını bileceğiz. -12 değil -22 de verseler hiç fark etmez" dedi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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