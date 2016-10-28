Yeni Malatya kayısı tadında

Yeni Malatyaspor, Manisa’yı 3-1 yenip 19 puana çıktı. Evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Futboluyla taraftarını mest ederek, ligin en dikkat çekici takımı olmayı başardı

Ligde sekizinci hafta karşılaşmaları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Lider Yeni Malatyaspor evinde Manisaspor'u 3-1 yenip, ligdeki puanını 19'a yükseltti. Bu hafta, sadece TFF 1.Lig'i değil, tüm gündemi oluşturan olay ise İzmir'de, Göztepe- Eskişehirspor arasında oynanan müsabakada yaşandı. Es-Es'in sahadan çekilmesi gündeme damga vurdu.



ALPAY'IN ACEMİLİĞİ

Teknik direktörlük mesaisinde ilk takımı Eskişehirspor olan Alpay Özalan, hırsının ve kural bilmezliğinin faturasını takımına ağır ödetecek. Hakem Serkan Tokat'ın hatalı kararlarıyla maça etki ettiği kuşkusuz bir gerçek. Ama Alpay Özalan'ın skor takımı aleyhine 2-1 olunca takımı sahadan çekmesi affedilir gibi değil. Bu maça gelinceye kadar namağlup olan Es-Es hem hükmen mağlup oldu hem 3 puanı silindi. Yani maçta 2 mağlubiyetlik fatura ödedi.



TOPLAM 23 GOL OLDU

Ligde 9 maçın 8'inin tamamlandığı, 1'inin tatil edildiği haftada, 23 gol atıldı. 3 deplasman, 4 ev sahibi ekibin galip geldiği haftada, tek beraberlik Samsunspor- Altınordu maçında çıktı. Göztepe- Eskişehirspor maçı da TFF tarafından İzmir ekibinin lehine 3-0 tescil edildi. EVİNİN KRALI

Ligin belki de en dikkat çeken takımı, lider Yeni Malatyaspor. Ligde puanını 19 yapan Malatya, iç sahada çıktığı 4 maçı da kazandı. Malatya takımı önümüzdeki haftalarda çok daha havaya girebilir. Bu takımın maçları şimdiden büyük bir merakla takip ediliyor.



A.DEMİR TELAFİ ETTİ

Hasılat gelirini Kocaelispor'a bağışlayan Adana Demirspor, kaderin cilvesine bakın ki Kocaeli'nin plakası olan 41. dakikada bulduğu penaltı golü ile 1-0 kazandı ve Engin İpekoğlu ile 2'de 2 yaptı.



BOLUSPOR COŞTU

Kim ne derse desin Boluspor'da Necip Çarıkçı'nın yeniden başkan olması camiayı tümden ateşledi. İki dost takımın maçında ise öne geçen Giresunspor oldu ama kazanıp, sevinen Boluspor takımıydı. Tabii bu galibiyette 8. maçında 7. golünü atan, kritik maçta iki gol kaydeden forvet Ryedell Poepon'un payı oldukça büyüktü. Bolu- spor'un şu anda ligde 17 puanı bulunuyor. Lider Yeni Malatya'yı yakından takip eden Boluspor yarışı sonuna kadar götürmek amacında.