Tuncay Şanlı imzaladı

Tuncay Şanlı ve yardımcıları Mehmet Aurelio ile Mohamed Ali Kurtuluş bugün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulubün tesislerinde düzenlenen törenle sözleşmeyi imzaladı. Eski kulüp başkanları, yöneticiler, eski futbolcular, alt yapı futbolcuları, taraftarların katıldığı imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı İsmail Gürses, şunları söyledi:

"Zor bir 3 hafta geçirdik. Bir el değmesi gerekiyordu. Kongrede de söyledik bizim önceciliğimiz kurumsallaşma. Bu 7 yılın sonunda Sakaryaspor'da Bayern Münih'te olduğu gibi, futbolu bilen eski futbolcularımız tarafından yönetilecektir. Kalıcı başarı için de istikrar gerekiyor. Bir tercih yapmamız gerekiyordu. Tercihimizi kariyerli isimlerle de yapabilirdik. Bu kardeşimiz Sakarya'da doğdu. Ben bu riski göze aldım, Tuncay kardeşim de göze aldı. Yola koyuldu. Hodri meydan."

Tuncay Şanlı ise, "Ben profesyonel olurken ilk imzamı buraya atmıştım. Şimdi de teknik adamlıkta tekrar buradayım. İmzamı atıyorum. Ekibimle beraber yüreğimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber başarıya gideceğiz" diye konuştu.