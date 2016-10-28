Tuncay Şanlı imzaladı
Futbola başladığı Sakaryaspor'da 4 yıllık sözleşmeye imza atan Fenerbahçe ve milli takımın eski oyuncusu Tuncay Şanlı, "Tecrübesiz olabiliriz ama yüreğimiz var" dedi.
Tuncay Şanlı ve yardımcıları Mehmet Aurelio ile Mohamed Ali Kurtuluş bugün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulubün tesislerinde düzenlenen törenle sözleşmeyi imzaladı. Eski kulüp başkanları, yöneticiler, eski futbolcular, alt yapı futbolcuları, taraftarların katıldığı imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı İsmail Gürses, şunları söyledi:
"Zor bir 3 hafta geçirdik. Bir el değmesi gerekiyordu. Kongrede de söyledik bizim önceciliğimiz kurumsallaşma. Bu 7 yılın sonunda Sakaryaspor'da Bayern Münih'te olduğu gibi, futbolu bilen eski futbolcularımız tarafından yönetilecektir. Kalıcı başarı için de istikrar gerekiyor. Bir tercih yapmamız gerekiyordu. Tercihimizi kariyerli isimlerle de yapabilirdik. Bu kardeşimiz Sakarya'da doğdu. Ben bu riski göze aldım, Tuncay kardeşim de göze aldı. Yola koyuldu. Hodri meydan."
Tuncay Şanlı ise, "Ben profesyonel olurken ilk imzamı buraya atmıştım. Şimdi de teknik adamlıkta tekrar buradayım. İmzamı atıyorum. Ekibimle beraber yüreğimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber başarıya gideceğiz" diye konuştu.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:28
- Fenerbahçe kenetlendi
Toplam 6
Yorum
Zeki Hasan Ali ye birisi orta yapmayı ogretmeli her topu önündeki rakide nasıl çarptırılır. Orta için ozel çalışma yapmalı
- Yüzyılın itirafı
Toplam 19
Yorum
Alparslan Turan Yani burada gs nin suçu günahı yok... Vallahi bravo...
- Fernandao döndü
Toplam 3
Yorum
Zeki Acil elden çıkarma gereken bir oyuncu. Sadece o değil AAtif Persie Stoch gönderilmeli yerlerine çok ust duzey bir santrfor sol öne bir oyuncu ve forvet arkasına ust duzey bir oyuncu alinmali
Tuncay Şanlı imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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