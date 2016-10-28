FIFA'dan 5 TFF 1. Lig takımına puan silme cezası

FIFA, TFF 1. Lig ekiplerinden 5 kulübe puan silme cezası verdi. Elazığspor aldığı 12 puan silme cezası ile -2 puanla son sıraya demir attı.
FIFA, Elazığspor'un 12 puanını silme gerekçesini ise 2 yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Fransız ekibi Sochaux'a ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının zamanında ödenmemesi olarak gösterdi.
"BİLİCA DOSYASINDA VERİLEN -6 PUANIN GERİ İADE EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"?
Fabio Bilica'dan dolayı verilen 6 puanlık ceza da kendilerinin haklı olduklarını belirten Elazığspor İkinci Başkanı Karahan Çelik, Bilica dosyasında FIFA'nın kendilerini haklı bulacağını ve 6 puanın geri iade edileceğini beklediklerini söyledi.
FIFA, Elazığspor'un yer aldığı TFF 1. Lig ekiplerinden 5 kulübe puan silme cezası verdi. Elazığspor 12 puan silme cezası ile -2 puanla son sıraya düştü. Konu ile ilgili Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) almış olduğu kararla kulübün 12 puanının silindiğini ifade eden Elazığspor İkinci Başkanı Karahan Çelik, "12 puanın 6'sı Sochaux kulübüyle ilgili bir dosyadan diğer 6 puan ise Fabio Bilica ile ilgili bir dosyadan olmak üzere silindi. Yaklaşık 2 aydır Bilica dosyasıyla ile ilgili FIFA'yla görüşmelerimiz devam ediyor ve bugünde bir temasımız oldu. İnşallah önümüzdeki hafta FIFA'yla yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.
Bilica dosyasında haklı olduklarını dile getiren Çelik, "Bilica dosyasında inşallah FIFA bizi haklı bulacak ve 6 puanımızı geri iade edecektir diye düşünüyorum. Sochaux dosyasında ise yine savunma yaptık. Orada ceza gelmeden önce bir protokolümüz söz konusu değil ama Sochaux dosyasında da yine yönetime geldikten sonra henüz ceza verilmemişken Sochaux ile ilgili bir çok girişimde bulunduk. Sochaux ile herhangi bir şekilde irtibat kuramadık. Bu sebepten dolayı da -6 puan yedik. Her iki dosya ile ilgili FIFA'yla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en azından Bilica dosyasında verilen 6 ceza puanın geri geleceğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte bu tam olarak netleşecektir" şeklinde konuştu.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:03
- TFF Eskişehirspor'a cezayı kesti
Toplam 9
Yorum
es es 34 Boyle hakemlerle futbol zor
- Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı
Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
FIFA'dan 5 TFF 1. Lig takımına puan silme cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.