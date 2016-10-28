Es-Es’in 3 puanı silindi
Profesyonel Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig’deki olaylı Göztepe-Eskişehirspor maçı ile ilgili kararını açıkladı. Kurul, Eskişehirspor’a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi
NE OLMUŞTU?
İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile devam eden maçta Eskişehirspor takımı, teknik direktörleri Alpay Özalan'ın talimatıyla sahayı terk etmiş, bir süre sonra ise geri dönmüştü. Ancak aynı esnada sahayı terk eden karşılaşmanın hakemi Serkan Tokat ile yardımcıları sahaya dönmeyince maç tatil edilmişti.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:45
- TFF Eskişehirspor'a cezayı kesti
Toplam 9
Yorum
es es 34 Boyle hakemlerle futbol zor
- Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı
Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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