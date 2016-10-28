 Es-Es’in 3 puanı silindi – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Es-Es’in 3 puanı silindi

    Es-Es’in 3 puanı silindi

    Profesyonel Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig’deki olaylı Göztepe- maçı ile ilgili kararını açıkladı. Kurul, Eskişehirspor’a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi

    TFF 1. Lig'deki olaylı Göztepe- Eskişehirspor maçı ile ilgili karar verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahadan çekilen 'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi. Kurul, ayrıca Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan ve kaleci antrenörü Mehmet Tezcan'ı da 2 maçtan men etti. Kulüp Başkanı Halil Ünal ise 42 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. PFDK, Alpay Özalan-Mehmet Tezcan ikilisine 13'er bin TL para cezası da keserken, başkan Halil Ünal'a ise 26 bin TL'lik bir fatura çıkarıldı. Eskişehirspor oyuncusu Bruno Fereira'ya ise sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 6 bin 500 TL para cezası verildi.

    NE OLMUŞTU?
    İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile devam eden maçta Eskişehirspor takımı, teknik direktörleri Alpay Özalan'ın talimatıyla sahayı terk etmiş, bir süre sonra ise geri dönmüştü. Ancak aynı esnada sahayı terk eden karşılaşmanın hakemi Serkan Tokat ile yardımcıları sahaya dönmeyince maç tatil edilmişti.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
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