Elazığ'a tarihi ceza
Serdar Gürler ve Bilica davaları yüzünden ceza alan Elazığspor’un puanı 10’dan -2’ye düştü. FIFA, daha önce de Adana Demir, Denizli, Manisa ve Mersin’in puanını silmişti
DERBİ ÖNCESİ MORAL BOZDU
TFF 1. Lig'de 8. hafta sonunda 10 puanla 11. basamakta yer alan Elazığspor'a gelen bu haberle büyük şok yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA tarafından bordo-beyazlılara verilen (-12) puan cezasını kulübe tebliğ etti. Yeni Malatya ile oynanacak derbi öncesi bu haber takım içinde moralleri altüst etti. 8. hafta sonunda 10 puanı olan Elazığspor, cezanın ardından TFF 1. Lig'de (-2) puanla son sıraya geriledi.
6 PUAN İADE EDİLEBİLİR
Elazığspor, FIFA'dan gelen "12 puan silme" cezasıyla büyük şok yaşarken, 6 puanı kurtarma umudu doğdu. FIFA, 12 puanlık cezanın yarısını Sochaux kulübüne yetiştirme bedeli ödenmemesi nedeniyle vermiş, yarısını da Bilica'ya ödeme yapılmaması nedeniyle kesmişti. Bordobeyazlı yönetimden alınan bilgilere göre Bilica'yla daha önce yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanmıştı. Bunun FIFA nezdinde ispat edilmesiyle 6 puanın iade edilme ihtimali ortaya çıktı. Ayrıca Elazığspor Kulübü'nün bu cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıma hakkı da var. Bu doğrultuda Sedat Karataş başkanlığındaki Elazığspor yönetiminin ne tür girişimlerde bulunacağı merak ediliyor. FIFA, daha önce de hukuki, sportif, altyapı, personel ve mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdman Yurdu'nun 3'er puanının silinmesine karar vermişti.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:43
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Toplam 9
Yorum
es es 34 Boyle hakemlerle futbol zor
- Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı
Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
Elazığ'a tarihi ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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