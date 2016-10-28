 Elazığ'a tarihi ceza – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Elazığ'a tarihi ceza

    Elazığ'a tarihi ceza

    Serdar Gürler ve Bilica davaları yüzünden ceza alan ’un puanı 10’dan -2’ye düştü. FIFA, daha önce de Adana Demir, Denizli, Manisa ve Mersin’in puanını silmişti

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), TFF 1. Lig ekibi 'a 12 puan silme cezası verdi. Uzun süredir bordo-beyazlı kulübü takipte olan FIFA'nın verdiği bu cezanın gerekçeleri ise iki yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Sochaux kulübüne ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının ödenmemesi…

    DERBİ ÖNCESİ MORAL BOZDU
    TFF 1. Lig'de 8. hafta sonunda 10 puanla 11. basamakta yer alan Elazığspor'a gelen bu haberle büyük şok yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA tarafından bordo-beyazlılara verilen (-12) puan cezasını kulübe tebliğ etti. Yeni Malatya ile oynanacak derbi öncesi bu haber takım içinde moralleri altüst etti. 8. hafta sonunda 10 puanı olan Elazığspor, cezanın ardından TFF 1. Lig'de (-2) puanla son sıraya geriledi.


    6 PUAN İADE EDİLEBİLİR
    Elazığspor, FIFA'dan gelen "12 puan silme" cezasıyla büyük şok yaşarken, 6 puanı kurtarma umudu doğdu. FIFA, 12 puanlık cezanın yarısını Sochaux kulübüne yetiştirme bedeli ödenmemesi nedeniyle vermiş, yarısını da Bilica'ya ödeme yapılmaması nedeniyle kesmişti. Bordobeyazlı yönetimden alınan bilgilere göre Bilica'yla daha önce yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanmıştı. Bunun FIFA nezdinde ispat edilmesiyle 6 puanın iade edilme ihtimali ortaya çıktı. Ayrıca Elazığspor Kulübü'nün bu cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıma hakkı da var. Bu doğrultuda Sedat Karataş başkanlığındaki Elazığspor yönetiminin ne tür girişimlerde bulunacağı merak ediliyor. FIFA, daha önce de hukuki, sportif, altyapı, personel ve mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdman Yurdu'nun 3'er puanının silinmesine karar vermişti.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
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