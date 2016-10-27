TFF Eskişehirspor'a cezayı kesti
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe maçında sahadan çekilen Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar verdi.
PFDK kararları açıklandı. TFF 1. Lig'de İzmir'de Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan ve Eskişehirspor'un son dakikalarda sahadan çekildiği mücadele ile ilgili karar açıklandı. PFDK tarafından Göztepe - Eskişehirspor mücadelesi ile ilgili verilen kararlar şu şekilde:
"Göztepe'nin, 23.10.2016 tarihinde oynanan Göztepe - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Eskişehirspor Kulübü'nün, 23.10.2016 tarihinde oynanan Göztepe - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesi nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatının 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve galibiyet halinde verilen puan kadar (3) puan silinmesine, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü sporcusu Bruno Ferreira Mombra Rosa'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü teknik sorumlusu Fehmi Alpay Özalan'ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü kaleci antrenörü Mehmet Tezcan'ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü başkanı Halil Ünal'ın, takımın sahadan çekilmesi suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 42 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:47
- Trabzonspor'u N'Doye sırtlıyor
Toplam 3
Yorum
soners eldekilerin en iyisi... devre arası forvete N'doye'u zorlayacak adam alınması şart..
- Trabzonspor'a müjde!
Toplam 4
Yorum
soners bakanın futbol yorumlarından ziyade, ortaya çıkan mail skandalı ile ilgili cevaplarını daha çok merak ediyoruz...
- Trabzonspor'a müjde!
Toplam 4
Yorum
soners bakanın futboldan anladığı çok belli.. milyon dolarların, bahislerin vs döndüğü yerde "futbolun da eğlence ve zevk için takip edilmesi gerektiğini." vurgulamış
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