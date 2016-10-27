Liderin keyfi yerinde
TFF 1. Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 2 puan farkla zirvede yer alan Yeni Malatyaspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör İrfan Buz, futbolcuların göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu belirtip, "Herkes elinden geleni yapıyor. Yalnızca oyuncular değil yönetim ve şehir müthiş bir birliktelik içinde. Bu bütünlük; hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak" açıklamasını yaptı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
1. Lig, Malatyaspor, TFF, 1. Lig, 1. Lig
FOTOMAÇ GÜNDEM
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