 Hedefi gol krallığı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Hedefi gol krallığı

    Hedefi gol krallığı
    'un golcü ismi Rydell Poepon gözünü krallığa dikti. Geride kalan 8 haftada 7 kez rakip fileleri havalandıran Hollandalı oyuncu, "Tabii ki önemli olan takımımın başarısı. Ben de atacağım gollerle bu başarıya katkıda bulunmak istiyorum. Krallık için de iddialı olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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