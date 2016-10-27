Göz-Göz’ün kupa aşkı
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası için geri sayıma geçti. Okan Buruk, “İki kulvarda da iddialıyız” dedi.
TFF 1. Lig'de olaylı Eskişehir maçını geride bırakan Göztepe'de gündem Ziraat Türkiye Kupası... Kupanın 3. turunda bugün Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-kırmızlılar hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Okan Buruk da önemli açıklamalar yaptı. Kupayı da en az lig kadar önemsediklerini belirten Buruk, "Mücadele ettiğimiz tüm kulvarda iddialıyız. Bu kupayı iki defa kazandık. 3.'sü neden olmasın! Tek düşüncemiz gruplara kalarak bu kulvarda sonuna kadar devam etmek. Görev vereceğim futbolcuların sahada ellerinden gelenin en iyisi yapıp, bize turu getireceğine inanıyorum. Ancak Vefa Stadı'nın zeminin sentetik çim olması beni endişelendiriyor. Tek çekincem bu" sözlerini sarfetti
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
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eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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bjk35 Ozan kim kardeş?
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