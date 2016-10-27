 Göz-Göz’ün kupa aşkı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Göz-Göz’ün kupa aşkı

    Göz-Göz’ün kupa aşkı

    Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan , Ziraat Kupası için geri sayıma geçti. Okan Buruk, “İki kulvarda da iddialıyız” dedi.

    'de olaylı Eskişehir maçını geride bırakan Göztepe'de gündem Ziraat Türkiye Kupası... Kupanın 3. turunda bugün Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-kırmızlılar hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Okan Buruk da önemli açıklamalar yaptı. Kupayı da en az lig kadar önemsediklerini belirten Buruk, "Mücadele ettiğimiz tüm kulvarda iddialıyız. Bu kupayı iki defa kazandık. 3.'sü neden olmasın! Tek düşüncemiz gruplara kalarak bu kulvarda sonuna kadar devam etmek. Görev vereceğim futbolcuların sahada ellerinden gelenin en iyisi yapıp, bize turu getireceğine inanıyorum. Ancak Vefa Stadı'nın zeminin sentetik çim olması beni endişelendiriyor. Tek çekincem bu" sözlerini sarfetti
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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