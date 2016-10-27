 Furkan Soyalp’e af – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Furkan Soyalp’e af

    Furkan Soyalp’e af
    'da Furkan Soyalp, yeniden takıma dahil edildi. Geçtiğimiz hafta disiplinsizlik nedeni ile süresiz kadro dışı kalan 4 isimden biri olan ve sezon başında 'dan kiralanan Furkan, iletişim konusunda bir sıkıntı yaşandığı ve kendisinin herhangi bir disiplinsiz davranışının olmadığı anlaşıldı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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