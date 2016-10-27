 FIFA'dan 5 TFF 1. Lig takımına puan silme cezası – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    'dan 5 takımına puan silme cezası

    FIFA'dan 5 TFF 1. Lig takımına puan silme cezası

    , ekiplerinden 5 kulübe puan silme cezası verdi. Elazığspor aldığı 12 puan silme cezası ile -2 puanla son sıraya demir attı.

    ekiplerinden 5 takıma puan silme cezası geldi. , Elazığspor'un 12 puanını, Adana Demirspor, Denizlispor, Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'un 3 puanını sildi.

    FIFA, Elazığspor'un 12 puanını silme gerekçesini ise 2 yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Fransız ekibi Sochaux'a ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının zamanında ödenmemesi olarak gösterdi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:59
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