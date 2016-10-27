FIFA, TFF 1. Lig ekiplerinden 5 kulübe puan silme cezası verdi. Elazığspor aldığı 12 puan silme cezası ile -2 puanla son sıraya demir attı.
TFF 1. Lig ekiplerinden 5 takıma puan silme cezası geldi. FIFA, Elazığspor'un 12 puanını, Adana Demirspor, Denizlispor, Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'un 3 puanını sildi.
FIFA, Elazığspor'un 12 puanını silme gerekçesini ise 2 yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Fransız ekibi Sochaux'a ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının zamanında ödenmemesi olarak gösterdi.
FIFA, Elazığspor'un 12 puanını silme gerekçesini ise 2 yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Fransız ekibi Sochaux'a ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının zamanında ödenmemesi olarak gösterdi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kin, nefret, öfke ve böyle duygular..."
Toplam 2
Yorum
Aslan FATIH HOCA BUNUN ICIN YILDIRAYI HARCADI DAHA SONRA MESUT VE DIGER FUTBOLCULARDA TERCIHLERINI ALMAN MLLI TAKIMINDAN YANA KULLANDILAR
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdan eyv
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdanovic sagolasın hocam. inşallah en kısa sürede iyileşirim
FIFA'dan 5 TFF 1. Lig takımına puan silme cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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