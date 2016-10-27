 Adana Demir seri peşinde – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Adana Demir seri peşinde

    Adana Demir seri peşinde
    Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Adana Demirspor'da hedef seri galibiyetler... Teknik direktör Engin İpekoğlu, "Ümraniye maçıyla bu seriye başlamak ve üst sıralara tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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