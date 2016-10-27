Adana Demir seri peşinde
Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Adana Demirspor'da hedef seri galibiyetler... Teknik direktör Engin İpekoğlu, "Ümraniye maçıyla bu seriye başlamak ve üst sıralara tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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