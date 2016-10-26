Mersin’de yeni dönem
TEKNİK direktör Levent Arıkdoğan ile yollarını ayıran Mersin İdmanyurdu, Yusuf Şimşek'le anlaştı. Son olarak Karşıyaka'yı çalıştıran 41 yaşındaki hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Mersin, resmi açıklamayla anlaşmayı duyurdu. Şimşek takımın başında ilk antrenmanı da dün çıktı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Mersin’de yeni dönem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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