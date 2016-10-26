 Mersin’de yeni dönem – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Mersin’de yeni dönem

    Mersin’de yeni dönem
    TEKNİK direktör Levent Arıkdoğan ile yollarını ayıran Mersin İdmanyurdu, 'le anlaştı. Son olarak 'yı çalıştıran 41 yaşındaki hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Mersin, resmi açıklamayla anlaşmayı duyurdu. Şimşek takımın başında ilk antrenmanı da dün çıktı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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