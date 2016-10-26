Elazığspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüp tesislerinde teknik direktör Ogün Temizkanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra koşu yapan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu, hazırlıkların iyi gittiğini ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmalarının takımın moralini yükselttiğini ifade etti.

Yeni Malatyaspor maçının heyecanlı ve güzel geçeceğine inandıklarını belirten Temizkanoğlu, "Sonuçta burada lidere karşı oynayacağız. Lideri tabii ki yenmek istiyoruz. Özellikle oyuncularım adına bunu çok arzu ediyorum." dedi.

Kendi sahalarında ve taraftarları önünde alınacak galibiyetin büyük moral olacağını ifade eden Temizkanoğlu, şunları kaydetti:

"Doğunun derbisi. İki tarafa da yakışır bir şekilde hem saha içinde hem saha dışında maçın tamamlanmasını arzu ediyoruz. Taraftarlarımızın da bize destek olmalarını bekliyoruz. Taşkınlık olmadan, ceza alacak boyuta gelmeden, desteklerini esirgemesinler, sonuna kadar bizi desteklesinler. Türkiye çok zor durumdan geçiyor. Burada kavga etmenin hiçbir anlamı yok. Biz doğunun birlik ve beraberliğini göstermek zorundayız."