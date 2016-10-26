''Elazığ deplasmanına 3 puan için gideceğiz''

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam etmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Kupada deplasmandaki 24 Erzincanspor maçına 30 yaş üstü 4 futbolcuyu götürmediklerini aktaran Buz, "Yedi günde üçüncü maçımızı oynadık. İlk 20-25 dakikada kaçan pozisyonlar vardı. İyi oynadık, 1-0 öne geçtik. Maçın son bölümünde 3 dakika içinde iki basit gol yedik. Futbolcular ellerinden geleni yaptı, net gol pozisyonlarımız da vardı ama golü atamadık." diye konuştu.

Buz, ligde bu hafta deplasmanda yapacakları Elazığspor maçına konsantre olduklarını belirterek, "Kupa yenilgisini unutmak zorundayız. Çünkü derbi maç var. Elazığspor ile Doğu Anadolu derbisine çıkacağız. Puanlarımızın devam etmesi açısından önemli bir maç olacak. Elazığspor da iyi bir takım, çok iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Elazığspor deplasmanına 3 puan için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcu Rahman Buğra Çağıran ise kupadaki yenilgiyi, Elazığspor maçında telafi etmek istediklerini söyledi. Şu an sadece bu maçı düşündüklerini vurgulayan Rahman Buğra, "Geçmişi kapatmak zorundayız. Yoksa önümüze bakamayız. Zorlu deplasmandan galip ayrılarak kendimizi affettireceğiz." ifadelerini kullandı.