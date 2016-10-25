 Urkay’ın istifası kabul edilmedi – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Urkay’ın istifası kabul edilmedi

    Urkay’ın istifası kabul edilmedi
    TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'un yönetim kurulu, kulüp başkanı Süleyman Urkay'ın istifasını kabul etmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız sayın Süleyman Urkay'ın istifa kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmemiştir. Başkanımız ve yönetimimiz görevinin başındadır" ifadesi kullanıldı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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