Mehmet Sepil golden sonra olay yaşanmadığını belirtip, “Dünyada bunun başka örneği yok” dedi. Eskişehirspor ise taraftarın sahaya atladığını öne sürdü.

GÖZTEPE CEPHESİ

Türkiye, Göztepe-Eskişehir maçını konuşuyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Spor camiası maçın tatil olmasından sonra olanları konuşuyor. Üzgünüz, bu şekilde kazanmak istemeyiz. Bu maç böyle bitmemeliydi. Türk futbolunun bunları geçmesi lazım. Dünyada bunun bir örneği yok. Her şey kayıtlı, TRT maçı veriyordu. Herkesin aklıselim davranması gerekiyor. Golden sonra futbolcular tünellere gidene kadar en ufak bir olay yok. Hem Göztepe hem Eskişehirspor hem de Türk futbolu adına çok üzgünüm. Maçtan çekilerek, Türk futbolunda bu işin sonunu getiremeyiz" diye konuştu.



ESKİŞEHİR CEPHESİ

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ise Göztepe'nin maçlarını oynadığı Doğanlar Stadı'nın gerilimli karşılaşmaları kaldırabilecek kapasitede olmadığını ve can güvenlikleri olmadığı için sahadan çıktıklarını ifade etti. Ünal, "Tünelde polis oyuncularımızı dövdü. Oradan da bir daha çıkamadık. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Taraftar sahaya girdi, tünelin üzerine çıktı. Biz güvenlik gerekçesiyle tünele girdik. Stadyumun yapısı bu tarz maçları kaldırabilecek yapıda değil. Hakem hatasını tartışabiliriz. Hakemin birçok hatası var" değerlendirmesinde bulundu.