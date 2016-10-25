Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör değişikliği
Teknik direktör Levent Arıkdoğan ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Mersin İdmanyurdu, Yusuf Şimşek'le 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Karak, Yusuf Şimşek'in, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında olmasını beklediklerini kaydetti.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:15
- Çizgimizin altındaydık
Toplam 2
Yorum
rıza 55 eğer sen hocaysan bu maçtaki formsuzları oynatmazsın elinde 4,4,2 - 4,3,3- 4,2,3,1 e uygun adamlar var selçuk sneijder sabri chedjou bunlar çok formsuz serdar linnes de jong sinan yasin bunları oynat adaletli ol
- Yedek kalmaları teklif dahi edilemez!
Toplam 3
Yorum
......... ÇOK DOĞRU BİR KARAR ONLAR GS YIN PUAN KAHRAMANLARI. VEDE GÖZDELERİ. TÜM TAKIMA BEDEL. DİĞERLERİ KAYIP. GS KULÜBÜNÜN İLAN VERMESİ GEREKİYOR BULUNMALARI İÇİN.
- Barcelona değil Bayern gibiyiz!
Toplam 14
Yorum
gsli havalara girmiş ömründe bikere şampiyon olmuşş vaybee başımıza morinyo kesildi
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