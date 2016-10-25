Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör değişikliği

Kulübün başkan yardımcısı Mahmut Karak, yaptığı açıklamada, Arıkdoğan ile yolları ayırdıktan sonra takıma katkı sağlayacak yeni bir isim için harekete geçtiklerini belirterek, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde Yusuf Şimşek ile anlaştık ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." dedi.

Karak, Yusuf Şimşek'in, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında olmasını beklediklerini kaydetti.