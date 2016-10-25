 Alpay Özalan’a hakaret davası – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Alpay Özalan’a hakaret davası

    Alpay Özalan’a hakaret davası
    Dört çevik kuvvet polisi, olaylarda Eskişehir Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polisler, Eskişehir futbolcularının sahaya giren bir taraftara saldırdığını, kendilerinin de kalkanlarıyla önlem aldıklarını ifade etti. Yaşanan arbedede futbolcuları kalkanlarıyla uzaklaştırmak istediklerini kaydeden polisler, olay yerine gelen Özalan'ın hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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