Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, TFF 1. Lig'de konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edilen Göztepe-Eskişehirspor maçına ilişkin, "Tünelde polis oyuncularımızı dövdü. Oradan da bir daha çıkamadık. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Halil Ünal, yaptığı açıklamada, dün Göztepe ile yaptıkları maçta talihsiz olayların yaşandığını kaydetti.

Göztepe'nin maçlarını oynadığı Doğanlar Stadı'nın gerilimli karşılaşmaları kaldırabilecek kapasitede olmadığını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Taraftar sahaya girdi, tünelin üzerine çıktı. Biz güvenlik gerekçesiyle tünele girdik. Stadyumun yapısı bu tarz maçları kaldırabilecek yapıya sahip değil. Tünelde polis oyuncularımızı dövdü. Oradan da bir daha çıkamadık. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hakem hatasını tartışabiliriz. Hakemin birçok pozisyonda hatası var."



POLİSLER DE ŞİKAYETÇİ OLDU



Pazar akşamı 90+2'nci dakikasında tatil edilen Göztepe-Eskişehirspor müsakasının oynandığı İzmir Doğanlar Stadın'da görevli 4 polis memuru, Eskişehirsporlu bazı futbolcular ve teknik direktörleri Alpay Özalan'dan şikayetçi oldu.



Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne mensup polisler, tribünden sahaya atlayan Göztepeli bir taraftarı Eskişehirsporlu oyuncuların saldırısından korumak için kalkanlarını kullanarak araya girdiklerini, bu esnada Eskişehirsporlu bazı futbolcuların kalkanlarına tekme atıp hakaret ettiğini, aynı şekilde Alpay Özalan'ın da kendilerine hakarette bulunduğunu iddia ettii. Bornova Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Eskişehirporlu futbolcular ve Alpay Özalan hakkında şikayette bulunan polisler, soyunma odası koridorlarında hiçbir oyuncuyu coplamadıklarını da iddia ettier.