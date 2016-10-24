 Samsun’da gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Samsun’da gol sesi çıkmadı

    Samsun’da gol sesi çıkmadı

    Samsun, Altınordu’yla golsüz berabere kaldı. Şimşekler sahasında 3. kez 0-0’a razı oldu

    'de sıkıntılı günler geçiren Samsunspor, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Ligin en çok gol atan takımlarından İzmir ekibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan kırmızı-beyazlılar, hücumda etkisiz kaldı. Kontrataklarla tehlikeler yaratan Altınordu ise kaleci Furkan'ı geçemedi. Ligde tek galibiyeti olan , evindeki 4. maçta 3. kez sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp kalesinde de hiç gol görmezken, attığı 2 golle TFF 'in en az gol atan takımı konumunda.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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