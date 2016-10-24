Samsun’da gol sesi çıkmadı
Samsun, Altınordu’yla golsüz berabere kaldı. Şimşekler sahasında 3. kez 0-0’a razı oldu
TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Samsunspor, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Ligin en çok gol atan takımlarından İzmir ekibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan kırmızı-beyazlılar, hücumda etkisiz kaldı. Kontrataklarla tehlikeler yaratan Altınordu ise kaleci Furkan'ı geçemedi. Ligde tek galibiyeti olan Samsunspor, evindeki 4. maçta 3. kez sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp kalesinde de hiç gol görmezken, attığı 2 golle TFF 1. Lig'in en az gol atan takımı konumunda.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
Etiketler:
TFF, 1. Lig, Samsunspor, 1. Lig, 1. Lig
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
Samsun’da gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.